«Уход на второй круг». Российский пилот раскрыл причины маневра, пугающего пассажиров

В процессе приземления самолет может резко прервать снижение и уйти на второй круг, напугав этим пассажиров. На этот маневр пилоты идут, если дальнейшее продолжение захода на посадку не обеспечивает безопасное выполнение самой посадки.

Решение о заходе воздушного судна на второй круг может быть принято даже после касания со взлетно-посадочной полосой (ВПП). Об этом рассказал российский пилот Роман Бутенко на своей странице в Instagram.

«Выполнить уход пилоты могут по разным причинам, будь то выехавший на полосу самолет или внезапный сдвиг ветра (на самом деле, таких моментов намного больше)», — пояснил Бутенко. Он также подчеркнул, что маневр, о котором идет речь, — это абсолютно штатная процедура, которая летчиками отработана до автоматизма.

Решение об исполнении этого маневра может принять как командир воздушного судна, так и второй пилот — в любом случае, команда должна выполняться обоими незамедлительно.

«Об уходе на второй круг никто не предупреждает пассажиров, поэтому часто это становится достаточно большим стрессом для них, но необходимо понимать, что это нормальная рабочая процедура», — заключил Бутенко.

В начале октября бывшая стюардесса рассказала о реальных зарплатах бортпроводников и пилотов. Девушка работала в российской авиакомпании. По ее словам, точная сумма зависит от часов авиационного налета и оклада. Интересно, что на должность бортпроводников более охотно берут мужчин, чем женщин. По словам девушки, в самолетах всегда есть нехватка представителей мужского пола среди экипажа.