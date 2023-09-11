Общество 11 сентября 2023, 17:29 Второй фестиваль спектаклей для незрячих и неслышащих людей проведут в Петербурге

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Фестиваль спектаклей для незрячих и неслышащих людей во второй раз проведут в Петербурге. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург».

Всего в рамках мероприятия сыграют 16 спектаклей, которые сопроводят тифлокомментированием и переводом на русский язык жестов. Откроет фестиваль постановка по произведению Гоголя «Ревизор». Зрителей примут Молодежный театр на Фонтанке, Театр имени Ленсовета и театр «На Литейном»

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