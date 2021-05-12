Начался прием заявок на видеоэтап конкурса «Снимай науку!»

Телеканал «Наука» объявил начало приема заявок на второй этап конкурса видеоработ «Снимай науку!». Победитель получит шанс стать телеведущим, сказано на сайте телеканала.

Конкурс «Снимай науку!» ориентирован на видеоблогеров, журналистов, ученых, студентов и всех желающих делать научные видео и фото. Он проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ и Российского научного фонда.

Главный редактор «Науки» Мария Семенова заявила, что 2021 год стал особенным для телеканала, так как его признали Годом науки и технологий в России. Кроме того, телеканал отметил свой десятилетний юбилей и пятилетний юбилей конкурса «Снимай науку!».

«В уже проведенных конкурсах участвовали более 1500 видеоработ, и мы можем сказать, что эти ролики действительно внесли вклад в научную журналистику. „Снимай науку!“ — конкурс, который дает возможность участникам продемонстрировать свою работу широкой аудитории, а зрителям — взглянуть на предмет исследования глазами автора, увидеть что-то уникальное», — добавила Семенова.

В рамках конкурса определят победителей в четырех номинациях: «Профессиональное видео», «Любительское видео», «Детское видео» (видеоролик с участием детей до 14 лет), «Космос».

«Мы принимаем активное участие в популяризации научного знания и уже не первый год оказываем поддержку талантливым авторам конкурса «Снимай науку!». Этот проект позволяет рассказывать о науке в самой разнообразной, свободной, творческой форме и открывает миру новые лица научной журналистики. Итоги конкурса будут подведены в рамках церемонии закрытия Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, а лучшие работы будут продемонстрированы на всех центральных площадках фестиваля», — отметил проректор МГУ имени Ломоносова Леонид Гусев.

От отметил также, что итоги конкурса будут проведены в рамках церемонии закрытия Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. По словам Гусева, лучшие работы будут представлены на всех центральных площадках фестиваля.