Второй день подряд в России выявили меньше 23 тысяч новых заболевших COVID-19

Всего в стране за время пандемии вирус нашли у 3 471 053 россиян, справиться с болезнью смогли 2 854 088 человек, скончались за этот период 63 370. Медики с весны провели 94,6 миллиона ПЦР-тестов.

Москва по-прежнему числится в лидерах по числу выявленных заражений. За прошедшие сутки коронавирус нашли у 4320 горожан — это на 13,6% меньше, чем во вторник. Выздоровели за это время — 6 870 пациентов, умерли — 76.

На втором месте стоит Санкт-Петербург, где за 24 часа выявили 3 003 новых случаев, что на 10% больше, чем вчера. Победили болезнь — 3425, погибли — 78.

Замыкает тройку Московская область. За прошедшие сутки в регионе заразились 1189 жителей — почти на 10% больше по сравнению с прошлыми показателями. Выздоровели — 1588 человек и 26 умерли.

В самом конце списка стоит Чукотский автономный округ. Там коронавирус нашли у трех человек и семь жителей выздоровели.