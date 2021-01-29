Второй день подряд в России выявили больше 19 тысяч новых заболевших COVID-19

За все время пандемии в стране заразились коронавирусом 3 813 048 жителей, победили болезнь — 3255 462, скончались — 72 185 пациента. Медики провели уже 101,1 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве за сутки выявили больше всего новых случаев коронавируса — 2 799 — меньше на 3,4%, чем вчера. Выздоровели — 6180, умерли — 63 человека — на одного больше, чем в четверг.

В Санкт-Петербурге за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 2284 жителей — прирост составил 7,3%. Выписались из больниц — 3628 пациентов, погиб — 51 человек — на 26% меньше, по сравнению с прошлыми данными.

Замыкает тройку лидеров Московская область, где новый вирус выявили у 1044 горожан, что на 11,2% больше, чем 28 января. Выздоровели и выписались — 1095 пациентов, а умерли — 39 — на одного человека больше, чем в четверг.

По данным на 29 января, в Чукотском автономной округе за минувшие сутки коронавирусом заразились только два человека, в Ненецком автономном округе — семь.