Второй день подряд количество заболевших COVID-19 в России превышает 20 тысяч

Всего за время пандемии в стране выявили 1 753 836 заболевших. В этот период выздоровели и выписались 1 312 927 пациентов, скончался 30 251 человек. Кроме того, сделано 64 миллиона тестов.

В Москве за последние сутки коронавирус обнаружили у 5829 москвичей, выздоровели — 3675, погибли — 75. С весны в столице выявили коронавирус у 462 518 человек.

По количеству зараженных также лидируют Санкт-Петербург и Московская область. Там за последние сутки зафиксировали 1258 и 629 новых случаев соответственно.

В субботу в ВОЗ оценили рост случаев заражения коронавирусом в России. По их мнению, повлиять на пандемию новой коронавирусной инфекции в мире можно только комплексом мер. Они также отметили важность наращивания тестирования населения в России. Тем не менее сейчас тяжело сказать, как именно будет развиваться ситуация касательно нового вируса.