Общество 09 сентября 2023, 20:46 Второй день голосования в Москве прошел без нарушений Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах в Москве unsplash.com

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Свыше 2,5 миллиона человек приняли участие в голосовании в Москве, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2023 году Вадим Ковалев. Его слова привел ТАСС.

Второй из трех дней голосования прошел без нарушений, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, подчеркнул Ковалев.

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Голосование в Москве продолжится 10 сентября. Избиратели могут прийти на участок с 08:00 до 20:00, либо отдать свой голос с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Жители столицы выберут мэра города и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО.

Участники онлайн-голосования на выборах в столице смогут активировать призовые коды программы «Миллион призов». Победителями акции #ВыбираемВместе2023 стали более одного миллиона человек.