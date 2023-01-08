Общество 08 января 2023, 23:57 Второй борт с раненными в Макеевке военными встретили в Самарской области Губернатор Азаров: раненные в Макеевке военные прибыли на лечение в Самарскую область РИА «Новости»

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Второй борт с раненными в Макеевке военнослужащими прибыл в Самарскую область. Их будут лечить в региональном госпитале, сообщил губернатор Дмитрий Азаров на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня встретили второй рейс с земляками, которые продолжат лечение в нашем госпитале», — написал он.

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Азаров также добавил, что часть раненых перевели в госпитали Москвы и Санкт-Петербурга.

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«По мере того, как врачи дадут разрешение, будем и дальше отправлять парней к нам в самарский госпиталь, о чем договорились на встрече с руководством Минобороны», — заявил он.

По его словам, военнослужащим, которые потеряли вещи во время обстрела Макеевки, уже доставили необходимую экипировку. Губернатор заверил, что регион продолжит помогать армии, как это делает с первых дней проведения спецоперации.

Украинские боевики атаковали здание техникума в Макеевке, в котором находились российские военные, в новогоднюю ночь. Жертвами обстрела стали 89 человек. Почти всех пострадавших в Макеевке бойцов отправили на лечение в регионы России.