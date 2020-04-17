Второго заболевшего COVID-19 нашли на Алтае. Регион стал последним в РФ, куда пришел коронавирус

В Республике Алтай подтвердили второй случай COVID-19. Инфекцию подхватил мужчина, чья жена стала первой заболевшей в регионе. Супругов доставили в больницу, а их близких поместили на карантин.

Семья из Онгудая находится в специализированном инфекционном боксе центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Об этом сообщил республиканский оперштаб.

«Их состояние удовлетворительное», — уточнили медики.

Врачи уже взяли анализы у проживавших с зараженными дочери и двоих внуков. Их тесты оказались отрицательными. Все трое на карантине. Специалисты обследуют тех, кто еще контактировал с инфицированными.

Первый случай СОVID-19 на Алтае выявили накануне. Республика оставалась последним российским регионом, где коронавируса не было.

В РФ, по последним данным», уже 27 938 зараженных, только к 16 апреля их стало больше на 3448. С начала эпидемии полностью вылечились 2304 человека, случаев с летальным исходом — 232.

Многие регионы страны ушли на режим изоляции. Россиян призвали оставаться дома и не выходить без необходимости. Можно ходить в магазин, аптеку, гулять с собакой и выносить мусор. В Москве уже третий день действует пропускная система при поездках в общественном транспорте. Пропуск потребуется и тем, кто ездит на личном или служебном авто.