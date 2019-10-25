Второго участника перестрелки под Ростовом задержали в Чечне

«Сотрудниками Управления уголовного розыска Чеченской Республики в городе Грозном установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибли пять человек», — подтвердили в полиции чеченской столицы.

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Согласно сообщению правоохранителей, задержан 45-летний мужчина, зарегистрированный в Орловском районе Ростовской области. Он находился в федеральном розыске. Задержанный уже опрошен грозненской полицией, а позже чеченские правоохранители передали мужчину коллегам из Ростовской области.

Перестрелка на хуторе Чернозубовка в Ростовской области произошла вечером 22 октября. В разборках, которые уже неоднократно назвали «возвратом в 1990-е», участвовали, по различным сведениям, до 14 человек.

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За землю сельскохозяйственного назначения давно спорили две семьи: Дакишвили, приехавшие из Грузии, и выходцы из Чечни Бациевы. Тяжба привела к перестрелке. Пять человек в итоге погибли, еще двое в реанимации. Те, кто выжил в бойне, разбежались по окрестным лесам и уехали, кто куда смог. Их ищут. Следственный комитет России между тем возбудил и расследует дело об убийстве.