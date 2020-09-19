Второе тело нашли в заваленной мусором квартире в Петербурге

«Найдено второе тело, это женщина», ― говорится в сообщении.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

В квартире на Пражской улице жили супруги — женщина-кондуктор в возрасте 65 лет и 70-летний слепой мужчина. Соседи пенсионеров обратились к спасателям, которым пожаловались на неприятный запах. А дочь пожилой пары подала заявление о пропаже родителей.

Полицейские приехали по указанному адресу 18 сентября. Там они увидели сильно захламленную квартиру, перемещаться по ней было затруднительно. Тогда спасателям МЧС и службам ЖКХ пришлось очищать помещение от хлама и вывозить его. Спустя несколько часов работники обнаружили тело мужчины. По предварительной версии, он — жилец квартиры.