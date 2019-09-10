Вторник в московском регионе будет по-летнему теплым
Температура воздуха в столице днем поднимется до +23…+25 градусов. Ночью прохладнее — около +11…+13, отмечено на сайте Гидрометцентра.
В Подмосковье столбики термометров покажут такие же значения, а в темное время суток будет +8…+13 градусов.
Осадков ни в Москве, ни в области не ожидается. Атмосферное давление колеблется в пределах 758 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный и юго-восточный, его скорость составит 8 метров в секунду.
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Аналогичной будет погода и в ближайшие дни. Только в четверг, по данным синоптиков, возможен небольшой дождь, а в субботу похолодает до +15…+20 градусов.
Пока что сентябрьские температуры превышают норму на 1,6 градуса, оставаясь на уровне июльских значений. Однако в некоторых регионах страны лето уже закончилось.
Накануне на территории Москвы и Подмосковья был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В регионе возрос риск возникновения пожаров.