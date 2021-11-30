Названы частые ошибки при покупке вторичного жилья

Эксперты по недвижимости рассказали о распространенных ошибках при покупке вторичного жилья. Об этом сообщил РБК.

По данным сайта «Дни.ру», некоторые ошибки могут привести к потере денег.

Во-первых, это касается неправильного определения цены. Покупатель может переплатить, приобретая слишком дорогу квартиру, так как собственники иногда назначают завышенную цену.

То же самое касается и состояния квартиры. При покупке его следует тщательно проверить, особенно, если жилье продается по слишком низкой цене.

Кроме того, следует уделить внимание и юридической истории квартиры. В некоторых случаях сделка даже может быть аннулирована. Например, если во время приватизации квартиры не учитывались интересы несовершеннолетних жильцов.