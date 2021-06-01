Вторичное жилье в Москве подорожало на 34%

Стоимость вторичного жилья в Москве за последний годы выросла почти на 30%, а в Санкт-Петербурге на 50%. Эксперты консалтинговой группы SRG сравнили цены на квартиры в 2017 и 2021 годы.

«Если посмотреть данные по рынку недвижимости, то с мая 2017 года, в Москве цены выросли на 33,87%, в Санкт-Петербурге на 47,38%», — рассказал РИА «Новости» партнер консалтинговой группы SRG Борис Терехов.

Средняя стоимость недвижимости в Москве на вторичном рынке в этом году составила 257 108 рубля за квадратный метр, в 2017 году — 192 056. С начала годы цены на жилье в столице выросли на 7,45%, всего за год стоимость на вторичное жилье увеличилась на 19,02%.

По словам экспертов, меньше всего подорожали однокомнатные квартиры. Их средняя стоимость составила 9,3 миллиона рублей. Двухкомнатные квартиры оцениваются в 15 миллионов рублей, а трехкомнатные квартиры в Москве в 23,4 миллиона рублей.

В Санкт-Петербурге стоимость квадратного метра жилья выросла со 102 454 рубля до 159 996 рублей.

Ранее стоимость аренды жилья в России за год снизилась в среднем на 10-15%.