Общество 06 августа 2023, 03:38 Вторичное жилье подорожало с начала года в России «Известия»: цены на вторичное жилье в России выросли на 12% Сайт мэра и правительства Москвы

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Средние цены на вторичное жилье в России выросли на 12% с начала 2023 года. Об этом сообщили «Известия».

Эксперты назвали основные причины повышения стоимости, среди них ограничение околонулевых ставок по ипотеке, установленных девелоперами. Также на ситуацию повлияло подорожание ремонта, в связи с этим, покупатели стали чаще выбирать готовое жилье. Согласно прогнозам, до конца 2023 года цена на квадратный метр вторички может подняться еще на 3–5%.

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По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, рост цен на вторичное жилье спровоцировало подорожание новостроек. Так, в 2022 году стоимость таких квартир увеличилась на 22,6%, а в 2021-м — на 33,6%.

Также Центробанк повысил ключевую ставку — с 7,5 до 8,5% годовых — это привело к росту ипотечных ставок.

Ранее сообщалось, что средняя цена квартир в Москве выросла на 10-15%. Такую тенденцию эксперты связали с увеличением стоимости строительных материалов.