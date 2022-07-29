Вторичное жилье подешевело в Самаре

Вторичное жилье в Самаре стало дешевле. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на исследование СОФЖИ.

Постепенное снижение цен началось весной, написало АБН. Например, в июне средняя стоимость квадратного метра жилья составила 97 604 рубля, а в мае 2022 года этот показатель был равен 97 794 рублям.

«В сравнении с маем 2022 года средняя стоимость снизилась на 190 рублей (-0,19%). Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то цены, напротив, выросли — в июне 2021 года средняя стоимость квадратного метра жилья равнялась 70 022 рублям», — рассказала главный специалист мониторинга рынка СОФЖИ Надежда Орехова.