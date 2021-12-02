Вторичное сырье начнут использовать в России для строительства жилья

Отходы от сноса старых домов и стройки новых планируют повторно использовать при возведении жилья. Такое предложение поступило сразу в несколько российских ведомств — Минстрой, Минприроды, Российский экологический оператор (РЭО). Им нужно представить в правительство своих предложения о том, как вторичное сырье будет задействоваться в девелопменте, в разных аспектах жилищно-коммунального хозяйства, а также при благоустройстве придомовых территорий.

Как сообщили «Известия», соответствующее поручение дала ведомствам вице-премьер Виктория Абрамченко. По мнению экспертов, эта инициатива очень многообещающая. В перспективе она может привести к снижению затрат на строительство.

Тем не менее, видны и некоторые риски: к материалам вторичного жилья пока нет конкретных требований, и их качество может оказаться под вопросом. В Госдуме уже заявили, что этот момент в случае принятия идеи нужно будет обязательно оговорить в законодательном плане.

Ранее Виктория Абрамченко уже говорила, что правительство ищет пути решения вопроса с отходами — как строительными, так и промышленными. Подобного мусора в стране накапливается более восьми миллиардов тонн. Система использования вторичного сырья поможет решить вопрос. Вторсырье можно задействовать не только в строительстве, но и в промышленности, в сельском хозяйстве. Кабмин намерен стимулировать такое использование в разных областях.