Вторичка подорожала на 1,3% за месяц

Цены на вторичную недвижимость в крупных городах России за последний месяц повысились на 1,3%. За год рост цен достиг 16,1%. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦИАН.

По данным издания, в марте средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах страны составила 88,76 тысячи рублей за квадратный метр. Она выросла на 1,3% по сравнению с февралем и на 16,1% по сравнению с мартом 2020 года.

Аналитики ЦИАН за прошлый месяц зафиксировали рост цен в 14 из 14 крупных российских городов. Сильнее всего цены выросли в Казани — на 2,3%. В Москве средняя стоимость таких квартир составила 275,4 тысячи рублей за квадратный метр. За месяц показатель вырос на 0,8%, а за год — на 16%.

Издание уточнило, что эксперты называют сохранение уровня цен неадекватно высоким с учетом экономической ситуации в стране. При этом руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов заметил, что рост стоимости вторичного жилья постепенно замедляется. Он уточнил, что это связано с замедлением спроса.

Директор «Этажей» Ильдар Хусаинов уверен, что в ближайшее время покупательский спрос может немного снизиться. Это произойдет из-за повышения ключевой ставки, рост которой отразится на ипотечных кредитах.

Продавцы стараются сейчас на пике цены реализовать свою недвижимость, опасаясь, что спрос и цены на вторичное жилье могут пойти вниз», — отметил он.