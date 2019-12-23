Вторая жизнь теории плоской Земли

Теория плоской Земли попала в тренды уходящего десятилетия. Сторонников у нее становится все больше. Количество запросов по этой теме составляет почти пять миллионов. И это только в России.

Плоскоземельцев столько, что феноменом даже заинтересовались психологи. Как выяснили специалисты, интеллектуальные способности и уровень образования никак не связаны с тем, верит человек в плоскую Землю или нет. То есть плоскоземельцы — это и грамотные взрослые, и дети. Один из самых известных на российском Youtube — Максим Ожерельев. Его обращение стало мемом.

«Ой, это же надо вот так верить в такую дичь?! Люди, верить в шар? То есть вы живете на шаре, да?!», — удивляется Максим Ожерельев.

У него 45 тысяч подписчиков. Правда, судя по комментариям, большая часть мальчику сочувствует, а кто-то откровенно над ним смеется.

Сторонники теории даже создали организацию. Они собираются на конференции, выпускают сувенирную продукцию, снимают документальные фильмы, у них даже есть свой сайт знакомств и лидер — американец Марк Сарджент, который почти всегда ходит в майке «Спроси у меня про плоскую Землю».

Источник фото: Youtube-канал Максима Ожерельева

Планета, по мнению плоскоземельцев, выглядит как диск, окруженный стеной Антарктиды. Дальше — ничего нет. Солнце и Луна меняют друг друга, восходя над Землей, как фонари. Ну, а законы физики — это все чушь.

«Это люди, которые просто запутались. Они давно учились в школе, забыли какие-то естественнонаучные факты. Долгое время в России не было астрономии в школах и, возможно, это какую-то роль сыграло», — отметил Андрей Кузнецов, автор канала «Космос. Просто».

В качестве доказательств своей теории плоскоземельцы приводят ряд аргументов — будь Земля шаром, мы бы с нее просто свалились. Фотографии из космоса — подделка, а гравитация — выдумка системы образования. Ну, и самое главное — от нас скрывают правду.

«На мой взгляд, причин этой веры две. Первая связана с тем, что людям нравится быть причастными к какой-то тайне, к какому-то заговору. Что вот они что-то знают, а остальные к этому не причастны. И они выбирают себе какую-то маргинальную идею. Например, плоская Земля или лунный заговор, что американцы якобы не летали на Луну. Или что инопланетяне упали на Землю и правительство США до сих пор скрывает это», — объяснил Вячеслав Авдеев, автор канала «Улица Шкловского».

И, кстати, космонавтов часто обвиняют в заговоре. Они, мол, нанятые актеры, которые поддерживают эту ложь за огромные деньги.

«Выполнив два космических полета и пронаблюдав нашу Землю с высоты 400 километров, без смеха слышать такие рассуждения просто невозможно. Здесь и смешно, и грустно. Грустно, потому что это свидетельствует о том, что часть людей, которая искренне в это верит, к сожалению, видимо имеет проблемы с образованием», — сказал Андрей Борисенко, космонавт.

Но вернемся к вопросу, почему же сейчас у этой, казалось бы, безумной теории столько сторонников? Неужели все ради хайпа?