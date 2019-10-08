  • Вторая жизнь наших вещей. Во что превращаются пластиковые бутылки?

    08 октября 2019, 20:08

    Елена Глущенкова, Людмила Александрова

    С начала года во дворах Подмосковья появились синие мусорные контейнеры. Но далеко не все знают, зачем и как их правильно использовать. Бак для вторсырья дает возможность жителям региона заботиться об экологии, выбрасывая мусор правильно.
    Вторая жизнь наших вещей. Во что превращаются пластиковые бутылки?

    Как обычные отходы, которым прямая дорога на свалку, превращаются в полезные бытовые предметы — телеканал «360» рассказывает в проекте «вторая жизнь наших вещей». В этот раз вы узнаете, как перерабатывают пластиковые бутылки.

    Представьте картину: дождливый осенний денек, две маленькие принцессы на прогулке в живописном месте. Неплохой сюжет для сказки, не правда ли? Эта история про двух сестер не развернулась бы так интересно, если бы одна из девочек не захотела пить. А когда пластиковая бутылка опустела, и живописная набережная сменилась на двор в Подмосковье — перед девочками встал выбор: в какой контейнер выбрасывать бутылку?

    Вторая жизнь наших вещей. Во что превращаются пластиковые бутылки? | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Девочки совершенно правильно выбрали именно синий контейнер. Выбрасывая чистый пластик в бак для переработки мусора, ему дается новая жизнь. Из синего контейнера отходы попадают в специальное место, где их ждет вторичная переработка.

    На завод в Солнечногорске попадают пластиковые бутылки со всего Подмосковья. Конвейер отправляет грязную пластмассу на сортировку: бутылки делят по цвету. Основные оттенки: коричневый, зеленый, бесцветный и голубой. Здесь без помощи живых людей не обойтись.

    На заводе происходит сортировка вручную бутылок, которые не были определены сортировочными машинами. Люди отбирают бутылки по цвету, материалу, так же отбирают мусор. А дальше — водные процедуры или щелочной душ. Отсортированный пластик проходит через огромную мясорубку, в ней ни одна бутылка не выживает — все превращается в пластмассовый фарш. Дальше — пластмассовые спагетти — это следующий этап переработки бутылки.

    Вторая жизнь наших вещей. Во что превращаются пластиковые бутылки? | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «В этой горячей мясорубке пластик плавится при температуре 300 градусов, и на выходе мы имеем вот такие пластиковые макароны», — сказал Дмитрий Шкадин, главный технолог.

    Еще пару часов назад этот пластик был бутылкой и из нее кто-то пил. А теперь — макароны, которые разрезали на тысячи, миллионы маленьких фрагментов. Практически крупа из пластика — то самое сырье, которое отправляется в путешествие, чуть ли не по всему миру. А дальше — станет бутылками кока-колы, например. И круг замкнется. Так вещам можно подарить вторую жизнь.