Вторая жизнь наших вещей. Во что превращаются пластиковые бутылки?

С начала года во дворах Подмосковья появились синие мусорные контейнеры. Но далеко не все знают, зачем и как их правильно использовать. Бак для вторсырья дает возможность жителям региона заботиться об экологии, выбрасывая мусор правильно.

Как обычные отходы, которым прямая дорога на свалку, превращаются в полезные бытовые предметы — телеканал «360» рассказывает в проекте «вторая жизнь наших вещей». В этот раз вы узнаете, как перерабатывают пластиковые бутылки.

Представьте картину: дождливый осенний денек, две маленькие принцессы на прогулке в живописном месте. Неплохой сюжет для сказки, не правда ли? Эта история про двух сестер не развернулась бы так интересно, если бы одна из девочек не захотела пить. А когда пластиковая бутылка опустела, и живописная набережная сменилась на двор в Подмосковье — перед девочками встал выбор: в какой контейнер выбрасывать бутылку?

Источник фото: телеканал «360»

Девочки совершенно правильно выбрали именно синий контейнер. Выбрасывая чистый пластик в бак для переработки мусора, ему дается новая жизнь. Из синего контейнера отходы попадают в специальное место, где их ждет вторичная переработка.

На завод в Солнечногорске попадают пластиковые бутылки со всего Подмосковья. Конвейер отправляет грязную пластмассу на сортировку: бутылки делят по цвету. Основные оттенки: коричневый, зеленый, бесцветный и голубой. Здесь без помощи живых людей не обойтись.

На заводе происходит сортировка вручную бутылок, которые не были определены сортировочными машинами. Люди отбирают бутылки по цвету, материалу, так же отбирают мусор. А дальше — водные процедуры или щелочной душ. Отсортированный пластик проходит через огромную мясорубку, в ней ни одна бутылка не выживает — все превращается в пластмассовый фарш. Дальше — пластмассовые спагетти — это следующий этап переработки бутылки.

Источник фото: телеканал «360»

«В этой горячей мясорубке пластик плавится при температуре 300 градусов, и на выходе мы имеем вот такие пластиковые макароны», — сказал Дмитрий Шкадин, главный технолог.

Еще пару часов назад этот пластик был бутылкой и из нее кто-то пил. А теперь — макароны, которые разрезали на тысячи, миллионы маленьких фрагментов. Практически крупа из пластика — то самое сырье, которое отправляется в путешествие, чуть ли не по всему миру. А дальше — станет бутылками кока-колы, например. И круг замкнется. Так вещам можно подарить вторую жизнь.