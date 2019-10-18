Вторая жизнь черного и цветного лома. Во что превращаются металлические отходы

Металлические отходы имеют право на вторую жизнь. В городе Дзержинский перерабатывают тонны черного и цветного лома. Сначала металлические предметы измельчают на кусочки, а затем отчищают от мусора, который идет на следующий этап переработки. Готовое сырье отправляют переплавлять на металлургические заводы.

У вас дома или в офисе делали ремонт, а вы не знаете, куда выбросить всю эту гору старых материалов? Соберите металлические предметы в один большой мешок и не поленитесь отвезти на ломоперерабатывающий завод. Ведь у ваших вещей есть шанс на вторую жизнь.

Павел из города Дзержинский рассказал телеканалу «360», что в его офисе не так давно закончились ремонтные работы. И теперь он несет старые лампы выбрасывать. Их следует поместить в синий мусорный контейнер.

А на заводе в Дзержинском можно увидеть, как перерабатывают ненужный лом, черные и цветные металлы. Огромные фуры съезжаются сюда со всей Москвы и Подмосковья. Сначала — весовой контроль. Затем тщательная проверка машин на радиацию.

Источник фото: телеканал «360»

«Стружка попадает к нам с заводов, предприятий, занимающихся металлообработкой. Стружку мы пропускаем через мельницу, где она разрывается в более мелкую фракцию, и потом, соответственно, в прессе брикетируется в замечательную вот такую таблетку», — сказал Денис Плюхин, руководитель коммерческого отдела ломоперерабатывающей компании.

В день компания производит 80 тонн таких металлических таблеток. Затем грузит их в вагоны поездов и отправляет в другие города на металлургические заводы. Их переплавляют, и металл идет, например, на изготовление холодильника.

Гордость компании — шрейдерная установка. Непригодную бытовую технику и старые автомобили грузят на конвейер. Затем в огромной камере все это разрывается на мелкие кусочки и высыпается на конвейерную ленту. С помощью специального магнита измельченные отходы делят на франкции — ненужный мусор дальше утилизируется.