«Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», — спрогнозировал вирусолог.

Вспышку коронавируса стоит ожидать в европейской части России. В первую очередь всплеск заболеваемости коснется крупных транспортных городов. Среди них Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Рост числа новых случаев также произойдет во Владивостоке. Это связано с тем, что китайцы возвращаются из Европы на родину именно через этот город. По этой причине даже сейчас там наблюдается относительный подъем заболеваемости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о новом всплеске пандемии коронавируса в Европе. Впервые за несколько месяцев сразу в 30 странах зафиксирован рост числа новых случаев заболевания. Это связано со снятием части ограничительных мер.