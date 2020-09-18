«Это видно по статистике, и известно уже, откуда она идет», — отметил он.

Одна из главных причин продолжения пандемии — начало занятий в вузах и школах, поскольку усилилось общение. Вторая причина — возвращение отдыхающих с побережья Черного моря, где вторая волна идет уже приблизительно две недели.

Ученый обрисовал образную картину второй волны.

«Вот когда рисуете на картинке один горб, второй горб… Вот этот второй горб у нас наметился. Это означает, что количество заболевших в день снова начало расти», — рассказал Нетесов.

В разных регионах ситуация складывается индивидуально. В некоторых областях все более-менее стабильно, например, в Новосибирской. А в Краснодарском крае ученый назвал положение дел суровым. Там вторую волну видно невооруженным глазом, отметил он. Крым сейчас находится в похожем положении. Туристы приезжают туда отдыхать, расслабляются, поэтому перестают носить маски.

У ученого сейчас нет достаточно данных, чтобы описать в деталях вторую волну. Он не знает, будет ли она тяжелее или легче первой.