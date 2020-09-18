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    18 сентября 2020, 14:56

    Вторая волна коронавируса началась на Черном море — бывший директор «Вектора»

    Алена Макаренко

    В России две последние недели четко прослеживается начало второй волны коронавируса. Это слова ученого, бывшего руководителя государственного научного центра «Вектор» Сергея Нетесова, его процитировал «Петербургский дневник».
    Вторая волна коронавируса началась на Черном море — бывший директор «Вектора»

    «Это видно по статистике, и известно уже, откуда она идет», — отметил он.

    Одна из главных причин продолжения пандемии — начало занятий в вузах и школах, поскольку усилилось общение. Вторая причина — возвращение отдыхающих с побережья Черного моря, где вторая волна идет уже приблизительно две недели.

    Ученый обрисовал образную картину второй волны.

    «Вот когда рисуете на картинке один горб, второй горб… Вот этот второй горб у нас наметился. Это означает, что количество заболевших в день снова начало расти», — рассказал Нетесов.

    В разных регионах ситуация складывается индивидуально. В некоторых областях все более-менее стабильно, например, в Новосибирской. А в Краснодарском крае ученый назвал положение дел суровым. Там вторую волну видно невооруженным глазом, отметил он. Крым сейчас находится в похожем положении. Туристы приезжают туда отдыхать, расслабляются, поэтому перестают носить маски.

    У ученого сейчас нет достаточно данных, чтобы описать в деталях вторую волну. Он не знает, будет ли она тяжелее или легче первой.

    Новости SMI.FM