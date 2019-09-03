Вторая ветка метро появится в Екатеринбурге

План мероприятий утвердил губернатор области Евгений Куйвашев. Контроль за его исполнением возложили на вице-губернатора Сергея Бидонько.

Работы пройдут с 2019 по 2023 годы. На строительство второй ветки екатеринбургской поземки планируется выделить 73,75 миллиарда рублей. Из них 72,2 миллиарда выделили из федерального бюджета, остальное — из областного и местного бюджетов. На модернизацию имеющихся вагонов и приобретение новых потратят 1,8 миллиарда рублей.