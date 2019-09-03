Вторая ветка метро появится в Екатеринбурге
Вторая ветка появится в екатеринбургском метро. Ее строительство включили в окончательный план мероприятий к 300-летию города. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на портал правовой информации Свердловской области.
План мероприятий утвердил губернатор области Евгений Куйвашев. Контроль за его исполнением возложили на вице-губернатора Сергея Бидонько.
Работы пройдут с 2019 по 2023 годы. На строительство второй ветки екатеринбургской поземки планируется выделить 73,75 миллиарда рублей. Из них 72,2 миллиарда выделили из федерального бюджета, остальное — из областного и местного бюджетов. На модернизацию имеющихся вагонов и приобретение новых потратят 1,8 миллиарда рублей.