Вторая ночная репетиция парада Победы прошла на Красной площади

Репетиция парада Победы с техникой и пешими парадными расчетами прошла ночью на Красной площади в Москве. Военные промаршировали по брусчатке в том порядке, который установлен сценарием торжественного мероприятия.

Вторая ночная тренировка парада Победы на Красной площади завершилась в Москве. Задействованная в параде военная техника перед репетицией разместилась на Тверской улице, боевые машины выехали на Красную площадь после пеших расчетов.

В 2022 году в торжестве примут участие танки Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв», Т-14 «Армата», боевые машины пехоты «Курганец», БМП-2, БМП-3, бронемашины, САУ, ракетные комплексы и РСЗО. Колонну военной техники возглавит легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34. Генеральная репетиция парада Победы пройдет 7 мая.

В военном параде на Красной площади примут участие 11 тысяч человек, задействуют 131 образец вооружения и 77 летательных аппаратов. Подробности торжественного мероприятия рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. Впервые в составе механизированной колонны пройдут реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».