Вторая ночная репетиция парада Победы прошла на Красной площади. Видео

На Красной площади в Москве прошла ночная репетиция военного парада, посвященному 76-летию победы в Великой Отечественной войне. По площади 9 мая пройдут более 12 тысяч военнослужащих и 190 образцов техники.

Перед ночными репетициями пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабине на специальной площадке, которая создана по образцу главной площади страны.

«Пешая колонна сформирована из 37 парадных расчетов, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения „Юнармия“, представители других силовых ведомств и казачьего войска», — сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Впервые в этом году в параде примет участие военная полиция Центрального военного округа. Пешая колонна будет состоять из 12 тысяч военнослужащих.

Среди 190 образцов военной технике на параде будут представлены как исторические, так и современные образцы. По Красной площади проедет колонна из танков Т-34, Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М «Прорыв», танком Т-14.

Помимо танков в автоколонну включат бронеавтомобили повышенной защищенности семейства «Тайфун». Впервые в параде задействуют образец «Тайфун-ПВО».

«Боевые машины для мотострелковых подразделений представлены современными БМП-3 и БМП-2 с боевым отделением „Бережок“ и перспективной БМП „Курганец-25“. Оперативно-тактический ракетный комплекс „Искандер-М“, реактивная система залпового огня „Торнадо-С“, самоходная гаубица МСТА-С и межвидовой артиллерийский комплекс „Коалиция-СВ“ представят вооружение ракетных войск и артиллерии», — сообщили в ведомстве.

Генеральная репетиция парада Победы пройдет 7 мая. Все его участники прошли вакцинацию от коронавируса.