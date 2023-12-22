Общество 22 декабря 2023, 17:38 Вторая Московская неделя моды пройдет в марте Сергунина: вторая Московская неделя моды пройдет с 1 по 8 марта Фото: пресс-служба Московской недели моды

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С 1 по 8 марта 2024 года в Центральном выставочном зале «Манеж» и павильоне ВДНХ № 75 состоится вторая Московская неделя моды. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Планируется, что участниками Московской недели моды станут более 100 российских и зарубежных дизайнеров», — сообщила она.

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Благодаря подписанным на саммите BRICS+ Fashion Summit двусторонним соглашениям, участие в неделе моды примут бренды из разных уголков мира, включая Китай, Индию, Бразилию, ОАЭ.

ВДНХ станет местом, где пройдут открытые показы, доступные для москвичей и гостей города. В ЦВЗ «Манеж» состоятся деловые встречи, подписание контрактов и знакомства с новыми коллекциями, эксклюзивные показы для специалистов отрасли, а также здесь организуют шоурумы для закупщиков и маркет от российских дизайнеров.

Помимо этого, в рамках мероприятия пройдет фестиваль модных короткометражных фильмов World Fashion Shorts, а завершится неделя моды торжественным гала-показом.

Подача заявок уже открылась и продлится до 19 января 2024 года. Заявки на участие в первой Московской неделе моды подали почти 700 дизайнеров.

Недавно завершившуюся первую Московскую неделю красоты посетили более 170 тысяч человек.