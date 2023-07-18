Общество 18 июля 2023, 16:54 Вторая ливневая волна приблизилась к Москве Москвичей предупредили о начале второй волны сверхинтенсивных ливней 18 июля Сайт мэра и правительства Москвы

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В ближайшее время Москву зальет вторая волна ливня. По прогнозам синоптиков, она будет интенсивнее, чем предыдущая. О погодной аномалии сообщили в Комитете городского хозяйства столицы.

В ведомстве уточнили, что при ливне порывы ветра также усилятся. Они достигнут 20 метров в секунду.

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«Просим горожан в непогоду воздержаться от пребывания на улице, а если это необходимо, быть предельно внимательными. Не стоит укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили», — говорится в сообщении.

Комитет добавил, что основной объем ранее выпавших осадков ушел в ливневую сеть самотеком. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады ГУП «Мосводосток».

Кроме того, в Центральном, Северо-Восточном и Северном округах Москвы выпало наибольшее количество осадков с 14:00 до 15:00.

Ранее синоптик и климатолог Александр Шувалов сообщил, что после дождей в столицу придет и похолодание.