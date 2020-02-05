ВТО поставила точку в споре Украины и России по вагонам

Этот спор между двумя странами идет уже почти пять лет. Все началось с того, что в 2013 году, когда Россия отказалась признавать сертификаты выпущенных на Украине грузовых вагонов и ряда железнодорожного оборудования. Москва аргументировала это тем, что техника небезопасна.

Украина поняла, что потеряла крупнейший рынок сбыта и начала спор во Всемирной торговой организации. Киев заявил, что Москва необоснованно ограничивает поставки украинских вагонов, отказывается признавать сертификаты качества и не признает такие же документы, которые украинские производители вагонов получили в других странах Евразийского союза.

Собравшаяся для разрешения спора Третейская группа не нашла нарушения в действиях России. Украина подала апелляцию. Сегодня стало известно о результатах ее рассмотрения.

Апелляционная комиссия заявила, что единственным нарушением России стало непризнание сертификатов на отдельную продукцию из Украины. Москву обязали привести свои нормы по выдаче свидетельств в соответствии с правилами ВТО.

Все остальные претензии Украины признали необоснованными.

Как сообщили в пресс-службе министерства экономического развития, Россия намерена в полной мере выполнить решение апелляционной комиссии. Однако никаких основополагающих изменений в работе по выдаче сертификатов не произойдет, а значит небезопасная железнодорожная продукция на территории России не появится.