Общество 19 января 2023, 11:25 ВТБ запустит полноценный онлайн-банк в Telegram ВТБ объявил о запуске полноценного онлайн-банка в Telegram РИА «Новости»

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ВТБ запустит в работу онлайн-банк в популярном мессенджере Telegram. На начальном этапе клиентам будут доступны оплата мобильной связи, переводы денег по системе быстрых платежей и просмотр баланса по счетам и картам. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«ВТБ первым в стране запустит полноценный онлайн-банк в Telegram. Среднее время операций по повседневным финансовым услугам сократится в два раза», — сказано в сообщении финансовой организации.

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Ввод банка в мессенджер пройдет в несколько этапов. На первом клиенты получат возможность совершать переводы через СБП, проверять баланс карт и счетов, оплачивать мобильную связь.

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После этого ВТБ внедрит переводы между своими счетами, просмотр истории операций и оплату по QR-коду.

До конца 2023 года все функции мобильной версии банка перейдут на платформу Telegram. Сервис создают на основе технологии чат-бота, ему обеспечили уникальную защиту персональных данных.