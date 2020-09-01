ВТБ проверит новость об утечке 50 млн личных данных клиентов

ВТБ начал проверку после появления сообщений о том, что в DarkNet оказались персональные данных клиентов. Представители банка заметили, что привлекли к работ правоохранительные органы.

«Просим наших клиентов со своей стороны соблюдать требования финансовой безопасности и не передавать третьим лицам, в том числе и по телефону, персональные данные карт, пароли, коды из SMS-сообщений и другую информацию», — заметили представители ВТБ в комментарии газете «Известия».

На форуме в Darknet 14 августа появилось сообщение о продаже базы данных клиентов ВТБ. Издание связалось с владельцем объявления. Он рассказал, что у него в распоряжении есть 30-50 миллионов записей. Стоимость одной — 25 рублей.

База, утекшая в Сеть, содержит фамилию, имя, отчество человека, телефон, серию и номер паспорта. В финансовой организации подчеркнули, что угрозы для денег их клиентов нет. Этот набор информации не дает возможности мошенникам что-то делать со счетом человека.Тем не менее полученные данные аферисты могут использовать для социальной инженерии, то есть для обмана людей.

В конце августа появилась информация, что в открытом доступе в интернете лежат данные 55 тысяч россиян, которые делали покупки в интернет-магазине Joom.