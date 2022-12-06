06 декабря 2022, 11:24
ВТБ подвергся беспрецедентной DDoS-атаке из-за рубежа
ВТБ заявил об идущей из-за границы крупнейшей кибератаке на техническую инфраструктуру
Крупнейшая кибератака из-за рубежа не нарушила систему работы ВТБ. Несмотря на это, у пользователей могут возникнуть трудности с работой «ВТБ Онлайн». Об этом сообщили в Telegram-канале кредитной организации.
«Сейчас технологическая инфраструктура банка находится под беспрецедентной кибератакой из-за рубежа. Крупнейшей не только в этом году, но и за все время работы банка», — сказано в сообщении.
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В кредитной организации подчеркнули, что системы банка работают в штатном режиме. Данные всех клиентов защищены, так как спрятаны во внутреннем периметре технологической инфраструктуры.
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В ВТБ обратили внимание, что делают все возможное, чтобы клиенты не почувствовали дискомфорт при использовании сервисов. При этом банк не исключил временных затруднений в работе приложений и веб-версии.
Ранее США решили продлить лицензию на сделки по энергоносителям с банками России. В списке организаций, с которыми разрешено взаимодействие, оказался и ВТБ.
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