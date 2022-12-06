Общество 06 декабря 2022, 11:24 ВТБ подвергся беспрецедентной DDoS-атаке из-за рубежа ВТБ заявил об идущей из-за границы крупнейшей кибератаке на техническую инфраструктуру РИА «Новости»

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Крупнейшая кибератака из-за рубежа не нарушила систему работы ВТБ. Несмотря на это, у пользователей могут возникнуть трудности с работой «ВТБ Онлайн». Об этом сообщили в Telegram-канале кредитной организации.

«Сейчас технологическая инфраструктура банка находится под беспрецедентной кибератакой из-за рубежа. Крупнейшей не только в этом году, но и за все время работы банка», — сказано в сообщении.

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В кредитной организации подчеркнули, что системы банка работают в штатном режиме. Данные всех клиентов защищены, так как спрятаны во внутреннем периметре технологической инфраструктуры.

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В ВТБ обратили внимание, что делают все возможное, чтобы клиенты не почувствовали дискомфорт при использовании сервисов. При этом банк не исключил временных затруднений в работе приложений и веб-версии.

Ранее США решили продлить лицензию на сделки по энергоносителям с банками России. В списке организаций, с которыми разрешено взаимодействие, оказался и ВТБ.