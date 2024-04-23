Общество 23 апреля 2024, 15:40 ВТБ и «Открытие»: 70% россиян пользуются услугами системы быстрых платежей

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Услугами переводов через систему быстрых платежей пользуются 70% россиян. Такие результаты показал опрос ВТБ и банка «Открытие», сообщила «Газета.ru».

Большинство респондентов заявили, что пересылают деньги через СБП на свои счета. К данному способу обращаются, например, для выбора программ лояльности (41%) и погашения кредитов (26%).

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Как отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин, популярность системы связана с простотой, удобством, безопасностью и отсутствием комиссии до 100 тысяч рублей.