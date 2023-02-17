Общество 17 февраля 2023, 20:05 ВСУ за год эскалации более 15 500 раз открыли огонь по территории ДНР СЦКК: за год эскалации украинские военные обстреляли ДНР более 15 500 раз РИА «Новости»

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За год эскалации ВСУ выпустили по населенным пунктам Донецкой Народной Республики более 100 тысяч снарядов. Обстрелы вели из разного вида вооружений, в том числе из РСЗО HIMARS, сообщила ТАСС замруководителя представительства республики в СЦКК по вопросам, связанным с военными преступлениями Украинцы, Наталья Шуткина.

По ее данным, начиная с 17 февраля 2022 года украинские военные более 15 500 раз открывали огонь из тяжелого вооружения по территории ДНР.

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И обстрелы продолжаются. Мэр Донецка Алексей Кулемзин предупредил, что город снова оказался под огнем ВСУ. Обстрелы вели по Киевскому и Кировскому району города. Днем ранее глава Горловки Иван Приходько сообщил о пяти обстрелах территории города за сутки.

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Россия начала проводить спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин указал, что главной целью СВО была защита населения Донбасса, которое на протяжении многих лет подвергали настоящему геноциду: их дома обстреливали, лишая крова, люди погибали, жили в тяжелейших условиях.