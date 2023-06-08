Эксклюзив 08 июня 2023, 09:06 ВСУ уже перешли в контрнаступление. Прощупывание обороны — его первая фаза Журналист Подоляка: ВСУ уже перешли в контрнаступление на трех направлениях РИА «Новости»

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Украинские военные уже начали контрнаступление. То, что они уже несколько дней серьезно пытаются прощупать российскую оборону и найти в ней слабые точки — одна из первых его фаз, заявил журналист и блогер Юрий Подоляка в разговоре с Аксиньей Гурьяновой на стриме «360».

«[ВСУ] интенсивно делают это уже на трех направлениях. Первое — это Артемовское, они по флангам работают очень интенсивно. Бои идут уже третьи сутки. Второе — это направление между Великой Новоселкой и Угледаром. А третье — Запорожское, где противник проводит интенсивную разведку боем», — пояснил он.

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По оценке журналиста, от того, насколько успешным будет контрнаступление ВСУ, зависит будущее президента Украины Владимира Зеленского.

«Насколько он будет жизнеспособен, сможет вообще управлять страной и выживет ли, зависит от того, насколько успешно он проведет контрнаступление», — подчеркнул блогер.

Подоляка обратил внимание, что западные кураторы Киева весьма прагматичны и они понимают, что неэффективных менеджеров нужно менять на тех, кто будет эффективен.

«Соответственно, если Зеленский покажет себя неэффективным менеджером, его заменят на более эффективного, потому что карту Украины будут отыгрывать до конца», — выразил уверенность он.

Пока выводы, что будет с Зеленским, делать преждевременно, добавил Подоляка. По его словам, американцы и британцы могут простить ему очень многое, кроме поражения ВСУ. Все остальное для них несущественно.

«Если он проиграет сражение, причем с катастрофическими последствиями для ВСУ, вот это ему США и [другие западные партнеры] не простят. Все остальное — издевательство над людьми, экологические катастрофы и так далее — это им абсолютно до лампочки», — добавил Подоляка.