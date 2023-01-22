Общество 22 января 2023, 09:59 ВСУ уличили в намерении уничтожить промышленность в Запорожье Рогов сообщил о сооружении ВСУ бункеров и укрепрайонов на предприятиях в Запорожье РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие сооружают бункеры и фортификационные сооружения на предприятиях в Запорожье, что является прямым свидетельством планов ВСУ «снести с лица земли» промышленность города. Об этом ТАСС рассказал член военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, основными опорными пунктами ВСУ уже стали заводы «Запорожкокс» и «Запорожсталь», владельцем которых является украинский олигарх Ринат Ахметов.

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«Мы же помним, что происходило на „Азовстали“, никаких выводов Ахметов не сделал. Он помогает превращать работающие промышленные объекты в крепости и опорные пункты боевиков. Также ВСУ укрепляют для боевых действий на заводе „Запорожтрансформатор“, на „Моторсиче“, „Искре“ и других», — заявил Рогов.

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Член ВГА региона упрекнул украинский режим в планах полностью уничтожить промышленность в Запорожской области.

«Уже сомнений нет, что Запорожье стало для Зеленского отрезанным ломтем, к которому он относится как к временно удерживаемой территории для ведения боевых действий», — заключил он.

Утром 21 января стало известно, что российские подразделения прорвали первую линию обороны украинских боевиков ВСУ на некоторых частях фронта в Запорожской области.

Рогов уточнил, что наступательные действия совмещены с полной зачисткой населенных пунктов.