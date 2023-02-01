Общество 01 февраля 2023, 10:00 ВСУ приступили к переброске техники со стороны Изюма в южном направлении Марочко заявил о переброске техники ВСУ со стороны Изюма РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВСУ перебрасывают технику со стороны Изюма в южном направлении. Об этом в Telegram сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На марше была как колесная, так и гусеничная техника. В кузовах автомобилей перевозились ящики с боеприпасами», — уточнил он.

Реклама

По его данным, еще три автомобиля перевозили, предположительно, артиллерийские орудия.

По данным Минобороны на 31 января, ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском и Купянском направлениях более 100 человек. На Купянском направлении российские артиллеристы поразили подразделения двух бригад теробороны в районах Масютовки и Табаевки Харьковской области.

На Краснолиманском направлении силы группировки войск «Центр» нанесли поражение подразделениям двух бригад ВСУ в районе Ямполовки в Донецкой Народной Республике.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее отмечал, что противник столкнулся с дефицитом боеприпасов и танков. Причем украинским военным негде восстанавливать поврежденную технику.