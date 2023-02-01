01 февраля 2023, 10:00
ВСУ приступили к переброске техники со стороны Изюма в южном направлении
Марочко заявил о переброске техники ВСУ со стороны Изюма
ВСУ перебрасывают технику со стороны Изюма в южном направлении. Об этом в Telegram сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На марше была как колесная, так и гусеничная техника. В кузовах автомобилей перевозились ящики с боеприпасами», — уточнил он.
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По его данным, еще три автомобиля перевозили, предположительно, артиллерийские орудия.
По данным Минобороны на 31 января, ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском и Купянском направлениях более 100 человек. На Купянском направлении российские артиллеристы поразили подразделения двух бригад теробороны в районах Масютовки и Табаевки Харьковской области.
На Краснолиманском направлении силы группировки войск «Центр» нанесли поражение подразделениям двух бригад ВСУ в районе Ямполовки в Донецкой Народной Республике.
Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее отмечал, что противник столкнулся с дефицитом боеприпасов и танков. Причем украинским военным негде восстанавливать поврежденную технику.
ВСУ
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