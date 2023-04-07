Общество 07 апреля 2023, 08:21 ВСУ ответят за поражение в Артемовске провокациями в России — политолог Иванников Полковник запаса Иванников: за поражение в Артемовске ВСУ устроят провокации в России Сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) создадут очаги напряженности у российских границ, чтобы информационно отвлечь от своего поражения в Артемовске. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный политолог, подполковник запаса МВД России, работавший в зоне специальной военной операции, Олег Иванников.

Он отметил, что речь прежде всего идет о Белгородской и Брянской областях. Политолог отметил, что украинские войска могут начать наносить удары по этим регионам с помощью беспилотников, а также направить туда диверсионно-разведывательные группы.

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«Это будут банды националистов, которые будут сеять панику на территории Брянщины и незамедлительно выкладывать в интернете все свои преступные похождения, чтобы киевский режим мог таким информповодом скрыть поражение», — рассказал подполковник.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал о безвозвратных потерях Вооруженных сил Украины в Артемовске. По его оценкам, украинские войска на этом участке уже потеряли от 15 до 20 тысяч военнослужащих.