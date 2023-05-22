Общество 22 мая 2023, 09:43 ВСУ отбирали детей у жителей Артемовска РИА «Новости»: ВСУ забирали детей из семей за нежелание эвакуироваться из Артемовска РИА «Новости»

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Украинские чиновники и военные отбирали у жителей Артемовска, отказавшихся эвакуироваться вглубь страны, детей и угрожали лишить их родительских прав. Спасенная из города Ирина Твердохлеб рассказала об этом РИА «Новости».

По ее словам, на Украине вышло постановление об изъятии детей за отказ родителей от эвакуации. Семьи останавливали в местах раздачи гуманитарной помощи и пунктах обогрева.

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«Поскольку мы не захотели эвакуироваться в сторону Украины — нас не считали людьми. И мы не имеем права на своих детей, прав у нас никаких нет», — сказала женщина.

Ее с сыном военнослужащие ВСУ застали в третьем пункте обогрева в поселке Клубном. Ирине Твердохлеб показали постановление и попытались забрать ребенка. Она силой вырвала его и убежала. После этого случая семья скрывалась от военных и не ходила за помощью.

Женщина рассказала о похожем случае. Из семьи забрали 11-летнего мальчика — во время обстрела он побежал за кошкой и попал в руки военных. Соседи попытались его спасти, но им пригрозили расправой. Родителям передали, что вернут сына, если они в течение суток приедут в контролируемую киевским режимом Константиновку.

Другие жители Артемовска пожаловались, что ВСУ автоматной очередью не давали им выйти из горящего погреба или, наоборот, вытравливали из укрытий слезоточивым газом.