Украинские военные открыли огонь из тяжелой артиллерии по заводу «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщил Луганскинформцентр со ссылкой на очевидца обстрела.

По словам собеседника издания, ВСУ начали прицельный обстрел предприятия около 11:00. Были заметны попадания по цеху контрольно-измерительных приборов, добавил он.

По предварительной информации, несколько рабочих погибли, есть раненые. Официально эти данные подтверждены не были.

Подразделения Народной милиции ЛНР ведут наступление по направлению на Северодонецк и Лисичанск с начала марта. Освобождение этих городов — одна из приоритетных целей. Процесс затрудняется тем, что ВСУ оборудуют огневые точки в жилых домах, фактически прикрываясь мирными жителями. Кроме того, в этом районе расположены несколько крупных химических предприятий.