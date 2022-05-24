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    24 мая 2022, 14:00

    ВСУ обстреляли завод «Азот» в Северодонецке — СМИ

    Луганскинформцентр: ВСУ обстреляли завод «Азот» в Северодонецке, есть жертвы

    Александр Иванов

    Украинские военные открыли огонь из тяжелой артиллерии по заводу «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщил Луганскинформцентр со ссылкой на очевидца обстрела.

    По словам собеседника издания, ВСУ начали прицельный обстрел предприятия около 11:00. Были заметны попадания по цеху контрольно-измерительных приборов, добавил он.

    По предварительной информации, несколько рабочих погибли, есть раненые. Официально эти данные подтверждены не были.

    Подразделения Народной милиции ЛНР ведут наступление по направлению на Северодонецк и Лисичанск с начала марта. Освобождение этих городов — одна из приоритетных целей. Процесс затрудняется тем, что ВСУ оборудуют огневые точки в жилых домах, фактически прикрываясь мирными жителями. Кроме того, в этом районе расположены несколько крупных химических предприятий.