Общество 09 января 2024, 12:04 ВСУ обстреляли Курскую область почти две тысячи раз с начала СВО Старовойт: Курская область подверглась атакам ВСУ 1906 раз за время спецоперации РИА «Новости»

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Курская область с начала спецоперации более 1900 раз подвергалась атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт на оперативном совещании. Его процитировало РИА «Новости».

«Если считать всего с начала специальной военной операции, на сегодняшний момент территория Курской области подвергалась обстрелам со стороны Украины 1906 раз», — сказал он.

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Только за восемь дней 2024 года Курскую область обстреляли 41 раз. А за минувшие сутки в регионе зафиксировали две атаки. С начала специальной военной операции в Курской области в результате обстрелов ВСУ погибли восемь человек. Еще 68 мирных жителей пострадали.

Украинские боевики не только обстреливают регион, но и атакуют его беспилотниками. Как уточнил Старовойт, с начала 2024 года местные власти получили от горожан 49 звонков с предупреждением о БПЛА. За время проведения спецоперации было 3414 подобных сообщений.

В Рождество боевики ВСУ обстреляли село Козино Рыльского района. Пострадавших не было, однако в населенном пункте частично пропал свет.