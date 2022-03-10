ВСУ нанесли удар по окраине Донецка и ранили пенсионерку

Пожилая женщина пострадала в ходе обстрела Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.

«По оперативной линии от администрации Петровского района Донецка поступила информация о ранении мирной жительницы 1955 года рождения в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) поселка шахты „Трудовская“», — сказано в сообщении.

Представительство ДНР в СЦКК подчеркнуло, что по фактам военных преступлений ВФУ пройдут разбирательства. Позже их результаты передадут Генеральной прокуратуре ДНР.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ выпустили по Донецку шесть мин. Кроме того, под очередной обстрел украинской армии попала Горловка. Представительство ЛНР в СЦКК утром 10 марта заявило, что ВСУ открыли огонь по шести населенным пунктам республики. «360» следит за происходящим в текстовой трансляции.