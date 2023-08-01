Общество 01 августа 2023, 10:38 ВСУ начали перегруппировку на Ореховском направлении Врио главы Запорожской области: ВСУ проводят перегруппировку на Ореховском направлении Ministry of Defense of Ukraine

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ВСУ проводят перегруппировку на Ореховском направлении, пытаясь формировать группы из мобилизованных без должной подготовки. Такие данные опубликовал в Telegram-канале врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

«Действия противника не слаженные, моральный дух низкий, много случаев сдачи в плен», — подчеркнул он.

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По данным Балицкого, за минувшие сутки подразделения ВСУ совершили 114 попыток обстрелов населенных пунктов Запорожской области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.

«Около 04:00 две штурмовые группы противника по 20 человек предприняли попытку прорвать оборону на Ореховском направлении», — добавил политик.

В ходе боестолкновения противнику нанесли огневое поражение из артиллерийских систем. В итоге, по его словам, ВСУ понесли значительные потери и оказались отброшены назад.