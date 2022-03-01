Минобороны РФ: российские военные полностью заблокировали доступ ВСУ к Азовскому морю

Вооруженные силы РФ в настоящее время полностью заблокировали доступ подразделений к Азовскому морю. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе очередного брифинга во вторник.

По его данным, ВС РФ нанесли по украинским позициям удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. В результате, по его данным, были поражены два военных аэродрома и три радиолокационных поста Противовоздушных сил Украины.

При нанесении ударов, как подчеркнул Конашенков, поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов было исключено.

«Группировка войск ЛНР при огневой поддержке ВС РФ продвинулась с начала проведения операции на глубину до 61 километра и блокировала населенный пункт Сватово. Под контроль взяты населенные пункты Новоборовое, Барыкино, Климовка, Булгаковка, Голубовка», — сказал Конашенков.

По его данным, войска ДНР взяли под контроль Ивановку, Талаковку, Стародубовку, Берестовое, Белоцерковку. «Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями ВС РФ, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря», — уточнил он.

В общей сложности за время спецоперации ВС РФ уничтожили 1325 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 43 пункта управления и узла связи, добавил представитель Минобороны. По информации военного ведомства, были поражены 395 танков и других бронемашин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 286 единиц специальных военных машин.