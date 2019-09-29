ВСУ четырежды за сутки обстреляли ЛНР

Военнослужащие ВСУ четыре раза за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Как уточнили представители Республики, украинская армия обстреляла районы населенных пунктов Желобок, Калиново-Борщеватое и дважды — Логвиново. ВСУ использовали 82-миллиметровые и 120-миллиметровые минометы, гранатометы СПГ-9 и АГС-17, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Кроме того, было использовано штатное вооружение БМП-1.

Накануне пятеро несовершеннолетних пострадали в результата взрыва гранаты. Дети, младшему из которых семь, а старшему 13 лет, нашли неподалеку от поселка Красная Заря в Перевальском районе ЛНР оставленный украинскими диверсантами схрон с боеприпасами. Разбирая находку, школьники нарушили правила обращения с оружием. В результате одна граната взорвалась.

Пострадавшие госпитализированы. Об их состоянии официальных сообщений пока не поступало.