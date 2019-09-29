  • ВСУ четырежды за сутки обстреляли ЛНР

    29 сентября 2019, 08:43

    Алексей Сахаров

    Луганский информационный центр сообщил о четырех обстрелах территории Луганской народной республики (ЛНР) со стороны позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЛИЦ.
    ВСУ четырежды за сутки обстреляли ЛНР

    Военнослужащие ВСУ четыре раза за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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    Как уточнили представители Республики, украинская армия обстреляла районы населенных пунктов Желобок, Калиново-Борщеватое и дважды — Логвиново. ВСУ использовали 82-миллиметровые и 120-миллиметровые минометы, гранатометы СПГ-9 и АГС-17, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Кроме того, было использовано штатное вооружение БМП-1.

    Накануне пятеро несовершеннолетних пострадали в результата взрыва гранаты. Дети, младшему из которых семь, а старшему 13 лет, нашли неподалеку от поселка Красная Заря в Перевальском районе ЛНР оставленный украинскими диверсантами схрон с боеприпасами. Разбирая находку, школьники нарушили правила обращения с оружием. В результате одна граната взорвалась.

    Пострадавшие госпитализированы. Об их состоянии официальных сообщений пока не поступало.