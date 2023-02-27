Общество 27 февраля 2023, 10:30 Вступивших в армию осужденных предложили освобождать из тюрьмы в Крыму Глава парламента Крыма Константинов призвал освободить заключенных в обмен на службу в ВС РИА «Новости»

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Вопрос об освобождении заключенных из колонии в обмен на службу в армии предложили проработать в Крыму. Об этом РИА «Новости» сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Считаю, что нам стоит вынести на обсуждение и поработать вопрос отсрочки от наказания с перспективой освобождения тех осужденных, кто решит загладить вину, встав на защиту нашей страны», — сказал Константинов.

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