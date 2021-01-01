Вступили в силу единые требования к объектам по обращению с бытовыми отходами в России

С 1 января 2021 года в России действуют единые требования в объектам обработки, утилизации, обезвреживания и размещения бытовых отходов. Уже построенные здания необходимо привести в соответствие утвержденным требованиям до 2026 года.

До вступления в силу документа требования к объектам твердых коммунальных отходов регулировались с помощью различных нормативных актов, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

«Теперь для проектирования новых объектов по обработке, утилизации и размещения отходов действуют единые правила. Нормы документа регулируют случаи, когда полигоны должны быть закрыты и ликвидированы, а также прописан порядок вывода их из эксплуатации», — сказали в пресс-службе РЭО.

Захоранивать и сжигать отходы можно только в том случае, если их невозможно переработать.

Все объекты, согласно новым правилам, необходимо оборудовать весами и автоматической системой учета и передачи данных в информационную систему учета отходов, а также технологии автоматизированной сортировки. В РЭО уточнили, что данные меры позволят извлекать максимальное количество видов отходов для переработки и исключить загрязнение окружающей среды.

Если спецобъекты уже построены, то их нужно модернизировать и реконструировать до 2026 года, чтобы они соответствовали утвержденным требованиям.

Директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин считает, что оперативно нужно решить вопрос финансирования переоборудования этих объектов.

«Возникает вопрос об источнике финансирования. Дело в том, что инвестиционная составляющая в тариф регионального оператора не включена, соответственно, денег на обновление объектов у компаний нет. Таким образом, этот вопрос нужно решать оперативно, чтобы к 2026 году привести инфраструктуру к единым требованиям», — считает Губайдуллин.

В 2019 году в России начали проводить реформу отрасли обращения с отходами, которая должна решить проблему незаконных свалок и ввести раздельный сбор мусора.