Вступил в силу закон об упрощенном получении российского гражданства
Если ранее документы на российский паспорт не принимались без заявления об отказе от имеющегося у гражданина иного гражданства, то теперь это положение исключено из закона, пишет РИА «Новости».
Документ также сокращает сроки нахождения в России для получения паспорта РФ, теперь заявителям не нужно будет находиться в стране три года. Также не обязательно будет подтверждать наличие законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, имевших паспорт СССР, которые проживали и проживают в странах-членах бывшего СССР, но не получили гражданство этих государств.
Это же правило действует для иностранцев, состоящих в браке с гражданином РФ, которые живут в России и имеют общих детей, а также иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в России.
Процедура получения паспорта РФ станет более простой для граждан Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана. Они смогут подать заявление без соблюдения срока проживания в РФ при наличии действительного вида на жительство. Помимо этого, уменьшается с трех лет до одного года срок работы в России для иностранных выпускников российских вузов.