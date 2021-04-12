Российские мусульмане смогут встретить Рамадан в мечети

В этом году священный для мусульман месяц Рамадан начнется с заходом солнца 12 апреля. Московские мечети будут открыты для верующих, в том числе ночью, рассказал ТАСС замглавы Совета улемов (богословов) Духовного управления мусульман России Ильдар Аляутдинов.

«В месяц Рамадан мечети будут работать в обычном режиме, в том числе верующие смогут приходить на коллективный намаз таравих — самую продолжительную ночную молитву, совершаемую мусульманами в течение священного месяца поста», — сообщил собеседник.

При этом он посоветовал верующим оставаться дома из-за коронавируса и совершать таравих-намаз в кругу семьи.

В мечети нужно будет носить маску и не нарушать дистанцию.

Таравих совершается во время Рамадана ежедневно после ночной молитвы. В прошлом году из-за пандемии коллективных молитв таравих в России не проводили.

Рамадан — месяц поста, он завершится 13 мая праздником Ураза-байрам. 11 мая пройдет последняя групповая молитва таравих.

Также в этом году пройдет традиционное мероприятие «Шатер Рамадана». У Мемориальной мечети на Поклонной горе столицы после заката праздничный ужин ифтар будут раздавать в ланч-боксах и на открытых площадках, чтобы снизить риск заражения.