Общество 22 февраля 2024, 00:22 «Встретимся в суде». Костюшкин обвинил Киркорова в плагиате Костюшкин обвинил Киркорова в краже его сценического образа РИА «Новости»

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Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин заявил на своей странице в Instagram*, что Филипп Киркоров украл его сценический образ. Он добавил, что намерен подать в суд на народного артиста России.

По словам Костюшкина, он многие годы работал над своим сценическим образом и дал ему прозвище «Виталик».

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«И на тебе — он взял и все украл. Филипп, встретимся в суде», — предупредил исполнитель.

Причиной возмущения Костюшкина стало то, что, по его мнению, Киркоров на шоу «Маска» появился в аналогичном наряде — в очках и парике. Музыкант назвал действия поп-звезды плагиатом.

Ранее музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов раскритиковал поездку Киркорова в Донбасс. По его словам, над поступком короля российской эстрады «смеются на фронте», и ему не стоило так «радикально» пытаться реабилитироваться после «голой» вечеринки.

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